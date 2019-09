Brescia-Juventus, le formazioni ufficiali: c’è il ritorno di Balotelli

Brescia-Juventus è il secondo anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A, che comincia alle ore 21; di seguito le formazioni ufficiali.

Alle ore 21 ci sarà la sfida tra Brescia e Juventus, per questo turno infrasettimanale di Serie A. Per i padroni di casa c’è il ritorno di Balotelli, scontate le quattro giornate di squalifica; nei bianconeri invece, senza Cristiano Ronaldo, c’è la coppia Dybala-Higuain in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BRESCIA (4-3-1-2):Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli. All.: Corini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain. All.: Sarri.

