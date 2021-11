Bruscolotti: “A gennaio prenderei un centrale”, Calaiò: “Punterei su Parisi”

Il Mattino oggi in edicola propone un focus sul possibile mercato di gennaio del Napoli con Bruscolotti, Calaiò, Rambaudi e Collovati.

Bruscolotti: “A gennaio prenderei un difensore centrale per sostituire Koulibaly che parte per la Coppa d’Africa. Magari sarebbe anche un investimento per il futuro. A destra darei fiducia a Zanoli, un giovane che mi piace e che sa adattarsi anche a sinistra. Negli altri settori del campo lascerei tutto come sta”.

Calaiò: “Di Lorenzo e Mario Rui hanno bisogno di alternative e Juan Jesus è pur sempre un entrale adattato. Io punterei su qualche giovane, ad esempio Parisi dell’Empoli”.

Rambaudi: “Sono anni che diciamo che diciamo che servirebbe un’alternativa a Mario Rui anche se il portoghese sta facendo benissimo. Trovarlo non sarà facile. Per il resto diventa difficile migliorare questa squadra”.

Collovati: “Il Napoli è già da scudetto. Più che un terzino sinistro prenderei un centrocampista. Zielinski è un po’ discontinuo, Anguissa andrà a fare la Coppa d’Africa e Lobotka mi sembra ancora fuori forma. L’idea più intrigante potrebbe essere Barak del Verona anche se è una bottega cara. Ma questo può essere l’anno buono per il Napoli e un piccolo sforzo a gennaio si dovrebbe tentare”.

