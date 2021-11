Pecci: “il Napoli è una delle candidate più autorevoli per lo scudetto”, poi su Osimhen e Anguissa

L’ex centrocampista del Napoli Eraldo pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta scudetto ai microfoni del Corriere dello Sport.

“E’ un campionato aperto e divertente. Gli scontri diretti sono importanti ma a fare la differenza sarà la continuità.

Per me il Napoli è una delle candidate più autorevoli per lo scudetto. Anguissa mi ha stupito. Non so cosa possa fare Osimhen: può diventare Mbappè oppure fermarsi lì

Napoli, Milan e Inter pari chance per tutti, io però punterei sull’Inter. Poi citerei la Lazio e l’Atalanta che merita complimenti perché continua a confermarsi.

La differenza la fanno i calciatori: l’allenatore da una mano, organizza e incide ma non fa mica gol.

VAR? Così non mi piace, non mi pace che arbitrino in due. I protocolli sono difficili e c’è confusione. Questo sport sta diventando un giochettino per furbi…evitiamo di buttarci sempre”.

