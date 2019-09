Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss durante la trasmissione Radio Goal.

“E’ la classica gara in cui la palla non entra. Bisogna trovare l’escamotage per sbloccarla contro questi avversari chiusi, ma il Napoli nel secondo tempo li ha schiacciati, credo sia stata una questione di sfortuna”.

