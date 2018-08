Buffon: “Juve sempre al massimo. Ancelotti è un vincente”

L’ex bianconero Buffon parla così del campionato italiano.

“Lo confesso subito – scrive il portiere – fa un certo effetto assistere alla Serie A da spettatore. Non ero più abituato. Ricordo a malapena l’ultima volta che è successo, quando ero ragazzino”. Ma il campionato italiano, anche visto da centinaia di chilometri, “ha sempre il suo fascino”. Peccato però che Gigi non sia riuscito a vedere la Juve: “Curiosamente non sono riuscito a guardare una partita della Juve in diretta, le gare dei miei ex compagni si sono sempre giocate in contemporanea o comunque a distanza di breve tempo con quelle del Psg. Di sicuro non mi stupisce vedere la squadra di Allegri a punteggio pieno”. Nessun cenno però alla stella Ronaldo, anche se, sottolinea Buffon “fame, voglia di primeggiare e di tagliare nuovi traguardi restano sempre al centro del progetto”.

Bene anche il Napoli: “La rosa è rimasta intatta e il grande cambiamento è stato fatto con un allenatore esperto e vincente come Ancelotti. Nelle due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ho visto tanto del carattere di Carlo”. Infine, Buffon fa i complimenti alla Spal: “Essere in testa non è certo un suo obiettivo, ma fa piacere soprattutto ai grandi romantici come me che fin da piccolo guardavano con passione il Genoa di Scoglio o il Pescara di Galeone”. “Siamo solo all’inizio – conclude il neo parigino – buon campionato a tutti”.

