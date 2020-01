Buon compleanno ad Allan, gli auguri della SSC Napoli [FOTO]

Il centrocampista brasiliano del Napoli Allan Marques Loureiro oggi compie 29 anni. Nato a Rio de Janeiro in Brasile l’8 gennaio del 1991, Allan è al Napoli dalla stagione 2015-2016.

Proveniente dall’Udinese Allan finora con il Napoli ha giocato 196 partite (147 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 27 in Champions League e 14 in Europa League) e ha segnato 10 gol (tutti in serie A).

La SSC Napoli sul profilo ufficiale twitter del club ha postato un messaggio di auguri al calciatore brasiliano.

