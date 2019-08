Buonanotte dal mercato: Inter protagonista con Sanchez e Biraghi

La protagonista principale di questa giornata di mercato è stata l’Inter, che ha chiuso per Sanchez e Biraghi; per la Juventus no di Mandzukic al PSG, il Napoli attende per Llorente.

Quella di oggi è stata la giornata dell’Inter in ambito mercato. Il club di Milano ha praticamente chiuso per Alexis Sanchez e Biraghi, si attende solo l’ufficialità; entrambi arrivano in prestito e in relazione al secondo Dalbert passa alla Fiorentina. Inoltre pare che il Flamengo sia deciso ad acquistare Gabriel Barbosa per 18 milioni.

Sul fronte azzurro invece c’è attesa per quanto riguarda Fernando Llorente; l’agente dello spagnolo era in Italia oggi e ci potrebbero essere novità nei prossimi giorni. Per i difensori in uscita invece, Chiriches molto vicino al Sassuolo. La Juventus invece deve continuare a tenere conto delle difficoltà che ha nelle cessioni; Mario Mandzukic ha detto no al PSG.

Per quanto riguarda le altre squadre di Serie A invece, l’Atalanta ha preso Arana dall’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. Stesso tipo di operazione anche da parte della Sampdoria per l’ex-Atalanta Emiliano Rigoni; con lo Zenit è ai dettagli.

Infine da segnalare una frenata per la trattativa Torino-Laxalt e Mauro Icardi che continua a mettere sue foto in bianco e nero sui social. Altri possibili indizi?

