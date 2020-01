Termina una bella sfida allo Stadio Olimpico tra la Roma di Fonseca e il Torino di Walter Mazzarri. Vediamo com’è andata.

Buone notizie per il Napoli: la Roma fa un passo falso e viene sconfitta in casa dal Torino di Walter Mazzarri grazie ad una doppietta del gallo Belotti. Adesso, in caso di vittoria, il Napoli andrebbe a meno 8 dalla zona Champions.

