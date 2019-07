Buongiorno dal calciomercato. L’accordo per Barella, la ‘novità’ Rodrigo

Giornata senza nessuna ufficialità di rilievo. Si attendono novità su James Rodriguez e Barella, ma intanto irrompe Rodrigo.

La Roma tenta di cedere Nzonzi e Dzeko per incassare un tesoretto da investire su Higuain. Un pezzo pregiato del mercato, il viola Chiesa, è considerato dalla Fiorentina al centro del progetto e almeno per un’altra stagione potrebbe rimanere in Toscana.

In attesa di conoscere il futuro del laziale Milikovic-Savic e degli interisti Nainggolan e Icardi, c’è da verificare l’accordo raggiunto tra Inter e cagliari per il passaggio di Barella in nerazzurro per la cifra di circa 45 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Napoli la giornata di oggi potrebbe vedere protagonista il macedone del Fenerbache Elmas considerato da più parti prossimo acquisto degli azzurri. In attesa di novità definitive su James Rodriguez, torna prepotentemente alla ribalta il nome dell’attaccante Rodrigo del Valencia, ma la valutazione di oltre 55 milioni di euro potrebbe essere considerata eccessiva dal club di De Laurentiis.

