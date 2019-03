Finisce l’anticipo della settima giornata di ritorno del campionato che ha visto come protagoniste Cagliari e Inter; i sardi portano a casa 3 punti importanti.

Il Cagliari riesce a battere l’Inter e mette in saccoccia 3 punti molto importanti in chiave salvezza; per l’Inter, dopo la beffa clamorosa sul finale contro la Fiorentina, arriva una sconfitta che riapre tutto in ottica Champion’s League.

Cagliari-Inter 2-1

31′ Ceppitelli, 38′ Lautaro Martinez, 43′ Pavoletti

