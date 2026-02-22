Cagliari-Lazio 0-0 all’Unipol Domus. Più Cagliari che Lazio, gol di Palestra annullato per fuorigioco. Nel finale rosso a Mina
Cagliari-Lazio 0-0
Cagliari-Lazio 0-0 all’Unipol Domus. Più Cagliari che Lazio, gol di Palestra annullato per fuorigioco. Nel finale rosso a Mina
Ultim’ora Sky su Spinazzola e formazioni Atalanta-Napoli
L’Inter non si ferma
La Juventus sprofonda
Il Napoli a Bergamo con il lutto al braccio
Valentina De Laurentiis:”La sfilata in mondovisione del secondo scudetto è stata struggente”.
Domenico si è spento stamattina. Il dolore di una città.Anche il Napoli condivide la tragedia.
La probabile formazione del Napoli proposta da Sky
Antonio Vergara eletto Player of the Month di Gennaio dai tifosi del Napoli
McTominay:”Conte è incredibile. A Napoli sto bene. In Italia ho imparato tanto. Negli infortuni c’è sfortuna”
McTominay in forte dubbio per Bergamo