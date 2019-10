Cagni, ex allenatore: “Ancelotti deve decidere e deve cambiare di meno”

Gigi Cagni, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss commentando la situazione del Napoli e di Ancelotti; di seguito le sue parole.

L’ex allenatore Gigi Cagni commenta il momento del Napoli e di Ancelotti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli; per lui l’allenatore azzurro deve cambiare il meno possibile, prendendo delle decisioni e far giocare la squadra che ritiene più adatta.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli non è stato continuo. in questo momento Ancelotti deve prendere una decisione cambiando il meno possibile. Deve fare giocare la squadra che ritiene più adatta. Nove squadre diverse in nove partite, è troppo. Bisogna dare continuità ad un gruppo.

Lozano ha bisogno di tempo per inserirsi nel nostro campionato. Per quanto riguarda il campionato, sono convinto che Inter e Napoli daranno filo da torcere alla Juventus.“

