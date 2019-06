Caiazza: “Non bisogna andare dietro ai grandi nomi”

Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha evidenziato come acquisti del Napoli si siano rivelati grandi affari:

“Ricordate quando arrivò Kalidou Koulibaly? Il Napoli lo pagò solo nome milioni di euro, eppure tutti, dopo il suo acquisto, dissero: “Ma chi è? Chi abbiamo preso?”, nessuno lo conosceva e poi adesso è tra i primi cinque al mondo. Anche quando arrivò Allan lo stesso, poi a gennaio il PSG lo voleva prendere per ottanta milioni. Non bisogna andare dietro ai nomi, lo stesso Zielinski non era un grande nome, ma può diventare un top player di livello mondiale”.

Comments

comments