Caiazza: “Normale che si formino clan nelle squadre”

Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, nell’intervento ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha dichiarato:

“Posso dire che durante un incontro il primo maggio scorso a casa di Ancelotti, Lorenzo Insigne ed il tecnico si chiarirono. Lui è un calciatore che vorrebbe sempre giocare, tiene molto alla maglia azzurra e credo a quello che dice. Ha detto si farebbe ammazzare per la maglia del Napoli, è proprio così, Lorenzo è una persona molto schietta e franca.

Normale che in una squadra ci siano dei clan, c’è quello dei sudamericani, quello degli italiani, c’è chi lega con uno, chi con l’altro, succede in tutte le squadre, sono cose normalissime. Nel Napoli di Maradona si riunivano tutti a casa di Diego, nel Napoli di Benitez, per esempio, c’era Pepe Reina che teneva il gruppo unito e portava tutti i suoi compagni a cena ogni volta che poteva. Succede in tutti i club calcistici, sono cose normali, come nella vita in generale”.

