Cairo su Verdi: “Affare covato per mesi e chiuso negli ultimi minuti”

Urbano Cairo è tornato sull’affare Verdi al Torino, che si è concluso negli ultimi minuti di mercato; il presidente del Torino ha rivelato che era un obiettivo deciso a maggio.

A margine della presentazione di Simone Verdi, Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato sull’affare chiuso negli ultimi minuti. Il presidente ha rivelato che l’esterno era un obiettivo deciso da maggio con il mister Mazzarri; di seguito le sue parole:

“Abbiamo chiuso Verdi solo negli ultimi minuti, era un affare covato per mesi, un obiettivo deciso col mister a maggio. Volevamo fortemente Simone, può darci quel tocco di qualità che serve all’attacco in partite statiche, contro difese chiuse. Anche il Napoli aveva i suoi obiettivi e non ci ha venduto il ragazzo fino a quando non li ha raggiunti.“

