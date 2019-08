Calciomercato -7: il Napoli tra il gioco delle coppie, gli esuberi e i possibili innesti dell’ultim’ora

Calciomercato -7 giorni. Lunedì 2 settembre i tifosi stapperanno bottiglie di champagne d’annata per festeggiare il lungo e noioso susseguirsi di trattative più presunte che vere e di bufale più vere che presunte.

Tranquilli non vogliamo aggiornare la lunga lista dei 136 nomi già accostati al Napoli, ma soltanto valutare la situazione dell’organico a disposizione di Ancelotti in relazione a tre aspetti:

tetto delle rose e lista per il campionato; tetto delle rose e lista per la Champions League; il gioco delle coppie per le eventuali rotazioni quando ci sarà da lottare su due e anche tre fronti.

Partiamo subito dalle normative sul tetto delle rose che prevede:

massimo 25 calciatori nati prima del 1 gennaio 1997:

– di questi 25 almeno 4 devono essere stati formati nel vivaio azzurro;

– altri 4 devono essere stati formati nel vivaio di un qualunque club italiano;

– gli altri 17 invece possono essere inseriti nella lista da inviare alla Lega senza nessun vincolo.

Oltre questi 25 ogni squadra di Serie A può iscrivere un numero illimitato di calciatori nati dopo il 1 gennaio 1997.

PER FORMATI IN UN VIVAIO SI INTENDE CHE UN CALCIATORE TRA I 15 E I 21 ANNI DI ETÀ DEVE ESSERE STATO A DISPOSIZIONE DI UN CLUB (DEL NAPOLI PER I 4 FORMATI NEL VIVAIO AZZURRO, DI UN QUALUNQUE CLUB ITALIANO PER I 4 FORMATI IN ITALIA) ANCHE NON CONSECUTIVAMENTE PER 36 MESI O TRE STAGIONI.

Per la lista della Champions League c’è però la variante che gli Under22 devono aver giocato almeno due stagioni con il club tra i 15 e i 21 anni di età (es. Meret ed Elmas sarebbero Under22 per la Serie A ma non per la Champions).

Al momento il Napoli (salvo nuovi movimenti di mercato) potrebbe presentare così le due liste definitive (meglio chiarire che è solo una delle possibili ipotesi anche se abbastanza realistica):

Per il gioco delle coppie degli undici ruoli, ricordando però che i calciatori scelti da Ancelotti sono tutti in grado di ricoprire i diversi ruoli dei rispettivi reparti e qualcuno anche in altri reparti (ad esempio Callejon), la situazione attuale sarebbe questa:

PORTIERE: Meret, Ospina, Karnezis.

ESTERNO DESTRO DIFENSIVO: Di Lorenzo, Malcuit, Hysaj;

CENTRALE DIFENSIVO DESTRO: Manolas, Maksimovic, Tonelli;

CENTRALE DIFENSIVO SINISTRO: Koulibaly, Chiriches, Luperto;

ESTERNO SINISTRO DIFENSIVO: Ghoulam, Mario Rui;

CENTRALE DI CENTROCAMPO DESTRO: Allan, Gaetano;

CENTRALE DI CENTROCAMPO SINISTRO: Zielinski, Elmas;

TREQUARTISTA: Fabiàn, Verdi;

ESTERNO DESTRO OFFENSIVO: Callejon, Lozano, Ounas;

ESTERNO SINISTRO OFFENSIVO: Insigne, Younes;

PUNTA CENTRALE: Mertens, Milik.

In base a quanto scritto finora, se non ci dovessero essere altri acquisti, il Napoli avrebbe almeno un esubero certo e sarebbe costretto a non includere nella lista Champions altri due azzurri.

Quali potrebbero essere i principali candidati alla cessione e all’eventuale esclusione?

Volendo parlare di ‘abbondanza’ nei vari ruoli, potrebbero essere troppi tre esterni destri difensivi, sei centrali di difesa e tre esterni offensivi di destra.

Quindi i principali indiziati alla cessione e/o all’esclusione dalla lista Champions sono (almeno volendo dar credito alle ultime voci di mercato):

uno tra Hysaj e Malcuit;

e uno tra Tonelli e Chiriches;

e oppure uno tra Ounas anche se non è da escludere la cessione di Verdi.

Nel caso in cui ci dovessero essere altri acquisti aumenterebbero di conseguenza il numero degli esuberi e degli esclusi dalla lista Champions.

Ma per determinare gli altri nomi dei possibili partenti è importante vedere se arrivano calciatori con lo status di italiano (es. Icardi) oppure di straniero (es. James Rodriguez o Llorente).

L’arrivo di un calciatore nato dopo l’1 gennaio 1997 (Es. Campana) non comporterebbe invece l’obbligo di un’altra cessione ma solo l’esclusione di un altro calciatore dalla lista Champions.

