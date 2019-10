Calemme: “Ruiz perno Spagna. Callejon vuole restare”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista AS.

“Fabian Ruiz giocherà titolare, è da tempo al centro del pogetto tecnico. E’ sempre più ammirato ed ambito dai club betici, sono pochi i centrocampisti europei ad avere il suo livello attualmente. Rinnovo? Diciamo che per queste settimane con tante partite, non abbiamo avuto novità significative. Per Fabian la volontà di rinnovare c’è, ma anche la necessità, l’ha meritato. Per Callejon sarebbe l’ultimo contratto della carriera, vuole restare al Napoli, ma bisogna vedere”.

