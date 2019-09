Callejon da ‘scarto’ del Real Madrid a sesto fedelissimo azzurro di sempre

Ormai è storia conosciuta. A Napoli troppo spesso in tanti accolgono i calciatori con eccessivo scetticismo. Soprattutto quando si giudica con presunzione senza conoscere i calciatori. Callejon non ha fatto eccezione e anche per lui nell’estate del 2013, quando Benitez lo ha portato in azzurro, non sono mancate le litanie.

“A chi c’iammo accattat'”, “C’iammo pigliat’ ‘o scarto do Real Madrid”.

Oggi Callejon è l’idolo dei tifosi, un’icona che il San Paolo venera ad ogni partita per il suo modo di sudare quella maglia alla quale è ormai attaccato come l’edera a un muro.

Da Benitez a Sarri ad Ancelotti. Nessuno riesce a rinuciare allo spagnolo. Anche a Lecce quando avrebbe dovuto riposare dopo l’eccellente prestazione in Champions contro il Liverpool, c’è stato bisogno di lui.

Callejon, forse il migliore colpo della storia del calciomercato per il rapporto qualità-prezzo, ha risposto presente e ha così collezionato la sua presenza numero 309 con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.

A Lecce Callejon ha scavalcato Maggio al sesto posto in classifica dei fedelissimi azzurri di sempre e ora insegue Ferrara con 322 e prova a tenere distante Insigne che al settimo osto ha raggiunto lo stesso Maggio con 308 partite giocate in azzurro.

