Campania Challenge 2025: esordio a Gragnano con la Gran Fondo del Parco Regionale dei Monti Lattari

Si incomincerà ufficialmente il 13 aprile in un’area naturale protetta che abbraccia una superficie di circa 16.000 ettari. L’evento è organizzato dalla ASD Over the Top.

Il Trofeo Campania Challenge 2025 si appresta a dare il via a una nuova ed entusiasmante stagione di gare e la prima tappa, domenica 13 aprile, si svolgerà in una delle località più suggestive della regione: Gragnano. Questa cittadina collinare, famosa in tutto il mondo per la sua tradizione nella produzione artigianale della pasta, ospiterà il GF Parco Regionale dei Monti Lattari, un evento che promette di combinare la bellezza del paesaggio con una gara di alto livello.

Gragnano, conosciuta anche come “la città della pasta”, ha radici storiche che risalgono al XVI secolo. Oltre a essere il cuore della produzione di pasta, con possibilità di visitare le storiche fabbriche e i musei dedicati, la città è un punto di partenza ideale per esplorare le meraviglie naturali che la circondano, come la splendida Costiera Amalfitana e i Monti Lattari. Una destinazione perfetta per chi cerca un mix di cultura, gastronomia e natura, dove ogni angolo è una festa per i sensi.

La gara, organizzata dalla ASD Over the Top, è sotto la sapiente direzione del presidente Carlo Baliotto e si svilupperà all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, un’area naturale protetta che abbraccia una superficie di circa 16.000 ettari. Il percorso si snoda tra sentieri panoramici e salite impegnative, offrendo ai partecipanti una vera sfida tecnica. Il primo assaggio di questa avventura sarà la salita del Monte Megano, una tappa che metterà subito alla prova la resistenza dei ciclisti. La gara sarà organizzata grazie al patrocinio del comune di Gragnano ed alla sensibilità del sindaco Dott. Aniello D’Auria da sempre lungimirante nel promuovere eventi sportivi con una forte propensione allo sviluppo del territorio. Inoltre la società Over the Top avrà al suo fianco il consorzio “Gragnano Città della Pasta” che nel 2013 ha ottenuto il marchio di Indicazione Geografica Protetta, particolarmente significativo perché costituisce il primo riconoscimento comunitario di qualità assegnato alla pasta in Italia e in Europa.

Il Parco Regionale dei Monti Lattari è una delle zone più affascinanti della Campania, con le sue vette imponenti come il Monte Sant’Angelo a Tre Pizzi, il Monte Faito, il Monte Finestra e il Monte dell’Avvocata. Questa area, che si estende lungo la penisola sorrentino-amalfitana, è delimitata dal mare del Golfo di Salerno e dal Golfo di Napoli, regalando panorami mozzafiato che accompagneranno i concorrenti lungo tutto il tracciato, quello granfondo misura 42 km per 1750 metri di dislivello mentre la mediofondo sarà di 32 km e 1250 di dislivello. Le salite saranno accompagnate da viste spettacolari sui paesaggi montani e sul mare, mentre le discese tecniche terranno i partecipanti sulle spine. Tutti i dettagli del programma sarà disponibile sul sito media partner www.mtbonline.it

Non resta che segnare sul calendario la data del 13 aprile 2025 e prepararsi a vivere una giornata intensa, con il fascino della Campania come sfondo per una gara che promette di restare nei cuori degli appassionati. Intanto prosegue la Campagna abbonamenti al costo di € 140,00 per tutte tappe del trofeo.

