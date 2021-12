L’allenatore Saldatore Campilongo è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Petagna deve piacere ai suoi allenatori. La sua bravura si va a spostare sulla forza fisica, nel far salire la squadra. Poi magari tecnicamente non eccelle, non è al livello di Mertens, per cui credo che possa piacere e non piacere. Nell’economia di una squadra Petagna ci sta, poi si è sempre dato da fare quando ha giocato”.

