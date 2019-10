Cannella: “Ancelotti? La critica è troppo pressante”

Beppe Cannella, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il momento degli azzurri.

“Nel calcio quando non arrivano i risultati con continuità vengono fuori tante sciocchezze. Il Napoli attuale deve trovare una continuità e sicurezza nella concentrazione e sapere cosa volere. Quando arriva un’offerta per Allan di 100 mln o per Koulibaly di 120 mln, è normale che i giocatori bussano a e chiedono cassa, ed altri poi vogliono seguire la crescita della dimensione del club. Se sei il Napoli, consentitemi, nulla è facile. Ancelotti considerate che viene da 4-5 campionati straordinari con giocatori sopra la media. Al di là della bravura del tecnico è sempre il giocatore che fa la differenza, lui si trova a combattere contro un passato recente come quello di Sarri che ha fatto sognare tutto il contesto, con il rinnovamento di una rosa. La critica è pressante, se perdi due partite è la fine del mondo, non è facile”.

