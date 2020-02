Caos Barcellona: Messi contro Abidal

Acque agitate in casa Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Champions League. Oltre il problema degli infortuni i catalani stanno vivendo un periodo di polemiche interne dopo aver perso la vetta della classifica e dopo l’esonero di Valverde sostituito con Setièn culminate con il botta e risposta tra Messi e Abidal.

Abidal, responsabile del settore tecnico del club catalano, ha lanciato delle accuse velate incolpando alcuni calciatori insoddisfatti nel club che avrebbero favorito l’esonero di Valverde.

Non si è fatta attendere la risposta via Instagram di Messi capitano e bandiera dl Barcellona:

“Non mi piacciono queste cose, tutti devono essere responsabili delle proprie azioni. Siamo i primi a riconoscere quando non stiamo bene. Quando si parla dei giocatori, bisogna fare i nomi e non sporcare tutti dicendo cose non vere”.

