Capello: “Juve forte perché le altre sono scarse. Gli Scudetti sono 36”

Fabio Capello, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC.

Il tecnico ha parlato di molte cose tra cui la differenza tra la Juventus e le altre squadre.

Queste le sue parole: “Cosa manca a Sarri e al Napoli per vincere il titolo? Il Napoli è pronto per competere con la Juventus. Forse manca una rotazione maggiore e Sarri deve capire che si può anche cambiare modulo, cosa che è anche mancata alla Roma in alcuni momenti del campionato. Bisogna essere in grado di ribaltare la squadra: coraggio, capacità e visione, tutto quello che ha Allegri e che ha messo in atto la Juventus.

Il Napoli? Le squadre sanno ormai come gioca. La forza di Sarri è stata riuscire a costruire una difesa abbastanza solida.

La Juventus? Questa è una squadra famiglia. Agnelli sta facendo molto bene, sta guidando la squadra in maniera fantastica. Così era il mio Milan.

Perché la Juventus è diventata così dilagante? Perché sono scarse le altre squadre. All’epoca del mio Milan bisognava lottare contro Parma, Fiorentina, Lazio, Inter e Juventus: per vincere bisognava fare una partita immane. Negli ultimi anni non c’era competitività, quest’anno è partita con l’handicap eppure ha vinto. Il prossimo anno potrebbe essere diverso. Dipende da cosa faranno le squadre che andranno in Champions. Il Milan dovrebbe comprare solo due giocatori ma di grande qualità.

Chi può colmare il gap? Il Napoli, ma anche l’Inter, che vedo in crescita e che ha delle basi solide su cui lavorare. Se i nerazzurri indovinano l’acquisto di due giocatori diventerà molto competitiva. E c’è anche la Roma che ha potenzialità ma che non deve sbagliare sul mercato.

Sono 34 scudetti o 36? Troppo facile, sono trentasei”.

