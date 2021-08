Capello: “Per la Champions vedo bene il Napoli ma è l’Inter la favorita per lo scudetto”

L’ex allenatore di Milan e Juventus Fabio Capello ha parlato del campionato italiano ai microfoni di alcuni media nazionali.

“Inizio di campionato molto interessante per quanto concerne le squadre che puntano a vincere lo scudetto o ad andare in Champions League.

Napoli, Roma Juventus, Inter, Milan e Atalanta, per me sono queste sei che si lotteranno l’accesso in Champions League, senza dimenticare la spettacolare Lazio di Maurizio Sarri.

La mia favorita è l’Inter anche se dobbiamo aspettare le ultime decisioni di mercato per capire cosa farà la Juventus che con l’addio di CR7 perde 30 gol e un determinato numero di punti, ma poi sarà come sempre il campo a parlare.

Lotta Champions? Io vedo molto bene il Napoli perché è una squadra che già si conosce da tempo, ha un allenatore che ha esperienza e darà filo da torcere a tutte.

Alla Roma c’è Mourinho che sta trasmettendo voglia e ambizione. L’Atalanta è ancora in costruzione ma c’è la garanzia dell’allenatore, il Milan è stato una sorpresa ma ora i giovani sono maturati e devono dimostrare il loro valore con il pubblico che potrebbe creare pressione.

Come detto c’è l’Inter che per me è la favorita numero uno alla vittoria finale perché si è mossa con molta intelligenza, è vero che ha perso due giocatori importanti ma ne ha presi altri che possono far fare salto di qualità. La Juventus ha ancora un giorno per ritoccare la squadra, l’attacco. Allegri è un grande allenatore.

Non mi sono poi dimenticato della Lazio che con Sarri metterà basi per qualcosa di diverso aspettando di vedere il suo credo trasferito sul terreno di gioco”.

