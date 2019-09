Caputi: “Il miglior mercato è del Napoli, scopre Elmas mentre le altre spendono”

Massimo Caputi ha parlato ai microfoni di Canale 21 all’interno di “Il bello del Calcio” del mercato del Napoli di Ancelotti.

“Il Napoli ha fatto il miglior mercato in base a quanto speso. Anche dell’Inter, con Sensi, Barella e Lukaku. Il resto sono nomi ad effetto. Elmas non è un nome ad effetto, ma è un grande acquisto come fu Fabian. Di Lorenzo fu tra i migliori terzini l’anno scorso, Manolas non è un buon acquisto? Se andiamo con i soldi e le figurine Juve e Inter faranno sempre meglio. Non facciamoci prendere dall’effetto Conte, ma il Napoli è più forte. L’Inter ha faticato tutte e tre partite con le piccole”.

Comments

comments