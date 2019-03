Caputi: “La gara con la Juve sarà utile per il Napoli. Campionato allenante, sono i bianconeri che non si allenano e non hanno gioco”

Il giornalista Massimo Caputi, ai microfoni di Canale 21, ha presentato la sfida di domenica sera tra Napoli e Juventus.



“Vincere aiuta a vincere e la partita con la Juve può servire anche in vista dell’impegno europeo. La Juve invece si accontenta ed in Italia si accontenta di essere più forte, 1-0, difendendo e poi affidandosi a qualche colpo. Qual è il gioco della Juve? Ve lo chiedo, qual è la sua idea? Non ha gioco, si affida alle individualità e quindi questo ti basta in Italia, ma non in Europa dove si fa un altro sport. In Europa non basta Mandzukic che difende e Ronaldo che in qualche modo inventa qualcosa. Il campionato non è vero che non è allenante, è allenante ma è la Juve che non si allena. Il Napoli seppur eliminato ha fatto grandi partite con intensità, perché la Roma pure ha fatto certe partite pur essendo inferiore alla Juve? Il campionato è allenante, è la Juve che non si allena!”

