Carlo Ancelotti in conferenza: “Le abbiamo provate tutte, non so cosa sia successo con Koulibaly”

Nella sala stampa dello stadio San Paolo l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato la gara di campionato giocata al San Paolo contro il Cagliari.

“C’è dispiacere per una partita giocata bene e che meritavamo di vincere. Ma il calcio è questo. E’ vero che abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi nel primo tempo ma nella ripresa le abbiamo provate tutte, abbiamo avuto diverse occasioni preso pali. Di più non potevamo.

Lozano? E’ quella la sua posizione.

Abbiamo provato la costruzione a tre per liberare uno dei difensori. Nel secondo tempo la costruzione l’abbiamo cambiata con Di Lorenzo più avanti e Callejon più al centro.

Non so cosa sia successo tra Koulibaly e l’arbitro.

Maksimovic ha preso un colpo sulla coscia ed era molto dolente alla fine del primo tempo e non poteva continuare.

Alla squadra ho detto che dobbiamo essere obiettivi. Abbiamo fatto il massimo sforzo le occasioni le abbiamo avute e abbiamo fatto anche delle giocate di qualità.

Ora dobbiamo fare una valutazione obiettiva di quello fatto sul campo senza farci condizionare dal risultato. Non mi sono arrabbiato dopo Torino e non mi arrabbio oggi per il risultato di oggi.

Mi dispiace molto ma questi sono gli imprevisti del calcio”.

