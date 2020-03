Carnevale: “Serie A a maggio? Siamo al 20 marzo e non abbiamo ancora raggiunto il picco

L’attuale responsabile dello scouting dell’Udinese e campione d’Italia con il Napoli Andrea Carnevale, ai microfoni di radio Marte ha parlato del momento del calcio italiano alle prese con l’emergenza coronavirus.

“Spero che questa emergenza possa finire quanto prima. Penso che la Serie A non possa iniziare di certo il 4 di aprile. Potrebbe essere possibile a maggio, ma siamo al 20 marzo e non abbiamo ancora raggiunto il picco.

Quella di maggio resta una prospettiva possibile per la ripresa, me lo auguro ma non saprei. E’ un virus che ha fregato tutto il mondo, non riesco a capire.

Meret è sottotono ma ritornerà il portiere che conosciamo noi”.

Comments

comments