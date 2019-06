Casaglia: “James Rodriguez può giocare ovunque”

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Alessandro Casaglia, Match Analyst.

“James Rodriguez ha dimostrato nelle ultime stagioni grandi qualità e carattere, uno come lui serve sempre. Gli ultimi anni in Germania non sono stati brillanti. Il suo ruolo naturale è quello di essere un rifinitore alle spalle degli attaccanti ed Ancelotti saprebbe sicuramente come posizionarlo. James potrebbe essere la chiave per cambiare modulo, è devastante quando gioca tra le linee. Il Napoli potrebbe giocare con un centrocampo a rombo dove Ruiz fa l’interno e Rodriguez il vertice alto dietro le due punte. Il vertice basso potrebbe essere Veretout ma in quella posizione non ha particolarmente brillato questa stagione: lo alternerei più con Zielinski e Fabian Ruiz. Il Napoli cerca due terzini di grande spinta: uno già acquistato, Di Lorenzo, mentre l’altro vedremo”.

