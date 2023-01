Casagrande: “I giocatori del Napoli potrebbero tranquillamente andarsene per un mese in vacanza alle Seychelles ed essere ancora primi in classifica al loro ritorno”

L’attore Maurizio Casagrande è intervenuto a Radio Marte.

«A Napoli siamo tutti un po’ scaramantici, però non possiamo far passare come un fatto normale che i giocatori del Napoli potrebbero tranquillamente andarsene per un mese in vacanza alle Seychelles ed essere ancora primi in classifica al loro ritorno. Dal momento che Spalletti viene da una regione, la Toscana, in cui l’ironia è radicata nella cultura popolare, credo che il regalo di compleanno scelto per Mourinho non sia casuale. Ho il fortissimo sospetto che sotto a quella maschera di Pulcinella ci siano le sembianze dell’allenatore della Roma.

Dove nasce la magia di questo Napoli? Io credo nel caso. Il caso è fondamentale. Se succedono tutta una serie di cose e situazioni, allora tutto è in equilibrio. Però, quando il caso ti dà, allora devi essere bravo a mantenere gli equilibri e in questo Spalletti è straordinario».

