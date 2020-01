Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97 della Fiorentina, è la rivelazione di questa stagione. Ecco cosa riporta Tuttosport.

Non solo Federico Chiesa. Juventus ed Inter sono pronte a sfidarsi in estate anche per Gaetano Castrovilli. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Inter si è già mossa con decisione per la rivelazione di questo campionato, la Juventus ha solo chiesto informazioni mentre il Napoli – si legge – ha effettuato un sondaggio. Siamo alle prime battute per tutti i club.

