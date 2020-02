CdM – Entusiasmo per Napoli-Lecce, oltre 30 mila biglietti venduti

Il Corriere del Mezzogiorno parla della vendita dei biglietti per Napoli-Lecce, vendita che procede a gonfie vele grazie all’entusiasmo ritrovato.

Oltre 30 mila biglietti già venduti, secondo il Corriere del Mezzogiorno, ma la corsa continua. La Curva B, come già riportato, è esaurita e si è aperta la vendita dell’anello inferiore. In più, è terminata anche la Curva A superiore e rimangono poche centinaia di biglietti per Distinti e Tribune.

Il quotidiano chiude riportando che si punta ad arrivare alla cifra di 40 mila biglietti venduti, cosa che non accadeva da tempo. Il record, per ora, c’è stato con il Brescia che si giocò alle 12 e 30 e dove ci furono, in totale, 45 mila spettatori.

