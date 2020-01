CdS – Carrasco è un’ossessione di Giuntoli, ma dipende dalle uscite

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla di Yannick Carrasco e del fatto che è un pallino fisso del ds del Napoli, Giuntoli.

L’esterno, che ha giocato nell’Atletico Madrid, vuole lasciare la Cina per tornare in Europa. Oltre all’interesse del Napoli c’è anche la concorrenza della sua ex squadra; il quotidiano parla del fatto che mancano diversi milioni di euro e che, quindi, la trattativa è ancora agli inizi.

Ma c’è da registrare comunque l’interesse del club azzurro per lui ma tutto dipenderà anche dalle uscite, con Mertens e Callejon in bilico.

