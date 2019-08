CdS – Giuntoli si conferma mago delle cessioni: incassati 126,5 milioni

Cristiano Giuntoli si è confermato un mago anche con le cessioni; il Napoli ha incassato ben 126,5 milioni, senza considerare le percentuali sulle future rivendite.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma anche su Cristiano Giuntoli, ds del Napoli. Il direttore ha confermato la sua abilità anche nelle cessioni dei calciatori; con i dieci partiti in questa sessione il club azzurro ha incassato 126,5 milioni.

Questo senza considerare alcuni partenti, come Chiriches e Tonelli, o le percentuali sulle future rivendite. Un esempio è Marko Rog, per cui c’è un 40% della parte destinato al Napoli in caso di rivendita da parte del Cagliari.

