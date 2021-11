CDS – Il Napoli forte su Uduokhai e Neuhaus

Stando a quanto riportato dal CDS (Corriere dello Sport) il Napoli sarebbe fortemente interessato ai talenti Uduokhai e Neuhaus.

Scrive così il Corriere dello Sport:

“Il mercato va pianificato, ha bisogno dei suoi tempi (e di parecchio danaro) e per giocare in anticipo sono state chieste informazioni mirate. Ohis Felix Uduokhai (24 lo scorso settembre) ha messo già insieme un centinaio di presenze tra Wolfsburg e Augusta da centrale difensivo che, volendo, s’industria anche a sinistra e da mediano, ha una valutazione altissima (16 milioni di euro) trattabili e anche la voglia di rimettersi in gioco altrove; mentre Florian Neuhaus (25 a marzo), nove apparizioni pure in Nazionale, è invece il centrocampista del Borussia Mönchengladbach che sembra abbia già conquistato un posto nel data-base di Castel Volturno.”

