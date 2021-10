CdS – Meret, il rinnovo ci sarà solo con il posto da titolare fisso

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione relativa ad Alex Meret ed il suo rinnovo, che ancora non è arrivato.

Secondo il quotidiano, non è detto che il portiere resta a Napoli anche in futuro. Questo perché Meret non avverte la fiducia degli allenatori, da Gattuso a Spalletti, e lui vuole la fiducia per poter continuare con il Napoli.

Il club, d’altro canto, sta provando da tempo a rinnovare il contratto del portiere dato che lo considera un patrimonio da blindare; la situazione, al momento, non è facile.

