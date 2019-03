CdS, la moviola sull’arbitraggio di Manganiello

Nell’analisi di Sassuolo-Napoli, il Corriere dello Sport si sofferma sulla direzione dell’arbitro Manganiello che ha commesso qualche errore.

Il Corriere dello Sport analizza passo per passo gli episodi chiave, dove l’arbitro Manganiello ha commesso qualche errore. In particolare uno degli episodi più dubbi è quello in cui sono coinvolti Ferrari e Milik; in caso di rigore il difensore andva espulso per somma di ammonizioni.

Di seguito la disamina:

“Una partita semplice e neanche spigolosa, anzi, eppure il signor Manganiello incappa in qualche sbavatura e in un errore molto evidente.

Una valutazione sbagliata che, a giusta ragione, al 38’ del primo tempo innesca la protesta di Ancelotti nei confronti del quarto uomo, Illuzzi. Djuricic commette un fallo su Allan a centrocampo non rilevato dall’arbitro, tra l’altro piuttosto vicino, e sugli sviluppi dell’azione Rogerio sfiora il gol con un tiro dalla distanza.

Se il Sassuolo avesse segnato, con l’ausilio del Var la rete sarebbe stata annullata. A proposito: buona la valutazione di Doveri, incaricato di giornata, sul contrasto Diawara-Magnanelli (33’ st); molto più dubbia quella sul contatto Ferrari-Milik nell’area emiliana (23’ st), non visto dall’arbitro.

In caso di rigore, Ferrari, già ammonito, sarebbe andato fuori. Al 35’ della ripresa, Manganiello ammonisce Diawara per fallo su Boga: l’intervento era sul pallone.“

