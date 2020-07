CdS – Osimhen, manca solo l’ufficialità. Patto per Gabriel Magalhaes

Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta le ultime novità relative al doppio affare Napoli-Lille, con protagonisti Osimhen e Gabriel Magalhaes.

In particolare, per quanto riguarda l’attaccante il quotidiano riporta che c’è anche la firma del giocatore per il suo passaggio al Napoli. A mancare è solo l’ufficialità, che arriverà dopo che i due presidenti, De Laurentiis e Gerard Lopez, avranno messo la loro firma e sistemato gli ultimi dettagli.

Per quanto riguarda l’altra trattativa in ballo, anche se non ancora ufficialmente iniziata, l’ultima riguarda un patto tra Napoli e Lille. Un patto con al centro proprio Gabriel Magalhaes, individuato come erede di Kalidou Koulibaly; in caso di partenza di quest’ultimo, il Napoli ci proverà anche per il difensore inserendo nella trattativa Ounas.

