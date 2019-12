CdS – Verso Napoli-Inter: Gattuso potrebbe recuperare Manolas

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dà gli ultimi aggiornamenti in casa Napoli in ottica Inter, il big match dell’Epifania.

Gattuso potrebbe arrivare alla partita contro l’Inter, alla ripresa del campionato di Serie A, con Manolas recuperato. Più difficile l’impiego di Kalidou Koulibaly, riporta il quotidiano.

Il difensore senegalese si infortunò nella partita contro il Parma, per inseguire Kulusevski; la distrazione al bicipite femorale destro non è ancora smaltita del tutto e, quindi, potrebbe servire un po’ di tempo in più per recuperare in pieno.

Comments

comments