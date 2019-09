Ceccarini: “Mertens e Callejon prendono tempo per il rinnovo”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato e direttore di RMC Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vi posso confermare che la dirigenza del Napoli ha proposto a Josè Callejon e Dries Mertens un rinnovo contrattuale, l’offerta dei campani è stata chiara: sul piatto un nuovo contratto di durata biennale, quindi fino al 2022. Il Napoli il suo passo verso i due giocatori lo ha fatto, ma non ha ricevuto ancora alcuna risposta in merito.

Sia Mertens sia Callejon, infatti, stanno ragionando e valutando bene cosa fare. Da parte di entrambi, c’è l’intenzione di prendersi un po’ di tempo, di aspettare per capire anche altre eventuali soluzioni. Insomma, siamo in una fase di stallo. Il prolungamento di Arkadiusz Milik? Lui rinnoverà, come anche Nikola Maksimovic e Piotr Zielinski, c’è convinzione in tal senso. Quando? A ottobre, forse un po’ dopo”

