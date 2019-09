Champions: da lunedì in vendita i biglietti per il Liverpool, speciale tariffa per gli abbonati

Sul sito ufficiale la SSC Napoli ha comunicato che da Lunedì saranno messi in vendita i biglietti per la sfida di Champions con il Liverpool.

Questo il comunicato della società:

A partire dalle ore 18.00 di Lunedì 9 Settembre 2019 saranno posti in vendita i biglietti per il primo evento del Group Stage di Champions League 2019.20 Napoli vs Liverpool che si disputerà allo Stadio San Paolo il 17 Settembre 2019 ore 21.00.

Coloro che avranno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2019.20 entro le ore 23.59 di Domenica 8 Settembre 2019 potranno godere della precedenza sul posto e della tariffa agevolata “ridotto abbonato”.

Tutti gli altri, che sottoscriveranno l’abbonamento per la stagione 2019.20 dalle ore 00.01 di Lunedì 9 Settembre 2019, potranno godere della tariffa agevolata “promo abbonati”, ma non della precedenza sul posto, a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione dell’abbonamento e solo esclusivamente attraverso l’acquisto in modalità online, inserendo il proprio numero di tessera come codice promozionale.

La precedenza sul posto terminerà alle ore 23.59 di Giovedì 12 Settembre 2019 e, successivamente, resterà attiva solo la tariffa agevolata “promo abbonato”.

Tutti gli abbonati, per usufruire delle agevolazioni, dovranno necessariamente caricare il titolo in modalità digitale sulla fidelity card.

Contestualmente, a partire dalle ore 18.00 di Lunedì 9 Settembre 2019, sarà possibile acquistare i tagliandi con tariffa intera sui posti non occupati dagli abbonati.

Dalle ore 12.00 di Venerdì 13 Settembre 2019 continuerà la vendita libera su tutti i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati.

SSC Napoli vs Liverpool FC 17.09.2019 ore 21.00 TARIFFA INTERA Tribuna d’Onore € 300,00 Tribuna Posillipo € 110,00 Tribuna Nisida € 90,00 Tribuna Family € 30,00 / € 5,00 (ridotto under 12) Distinti € 70,00 Curve € 40,00 TARIFFA AGEVOLATA RISERVATA AGLI ABBONATI con 25% di sconto Tribuna d’Onore € 225,00 Tribuna Posillipo € 80,00 Tribuna Nisida € 65,00 Distinti € 50,00 Curve € 30,00

