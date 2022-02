Champions: la Juve non va oltre il pari a Villarreal, il Chelsea si avvicina ai quarti

Sono appena terminate Villarreal-Juventus e Chelsea-Lille, gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La Juventus non va oltre l’1-1 in Spagna facendosi rimontare sul 1-1 dal gol di Parejo che risponde al vantaggio iniziale di Vlahovic. La qualificazione si deciderà allo Stadium dove an entrambe le squadre servirà la vittoria per passare il turno.

Il Chelsea, invece, si avvicina ai quarti di finale battendo in casa 2-0 il Lille grazie ai gol di Havertz e Pulisic. Ai blues basterà pareggiare in Francia per passare il turno mentre ai francesi servirà vincere con 3 gol di scarto per accedere ai quarti di finale del torneo.

