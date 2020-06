Champions: la UEFA pensa di giocare la fase finale a porte aperte

La redazione di Sky Sport fornisce delle importanti indiscrezioni sulla possibile decisione della UEFA di giocare la finale di Champions a porte aperte.

Sembrerebbe che entro il 17 giugno la Federazione possa trovare un accordo con la Federcalcio Turca per spostare la sede della finale. Lo stesso giorno il Comitato Esecutivo deciderà a quale città assegnare la finale o l’intera fase finale e se si giocasse in una sola città si potrebbe giocare già dai quarti a porte aperte.

Si sceglierà di andare in zone dove il contagio di Coronavirus è più basso e per questo Lisbona è la principale candidata per diventare sede della finale. Tra le altre candidate c’è la Germania con Francoforte e la Spagna con Madrid.

