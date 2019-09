Champions League: esordio disastroso per l’Atalanta, pari per la Juventus

Esordio amarissimo per l’Atalanta in Champions League, mentre la Juventus si fa raggiungere dall’Atletico nei minuti finali.

L’esordio per l’Atalanta in Champions League è di quelli amarissimi. Sonora sconfitta per 4 a 0 per gli uomini di Gasperini, contro la Dinamo Zagabria; in Atletico-Juventus succede tutto nel secondo tempo, con la squadra di Madrid che trova il pari nei minuti finali.

Nelle altre partite, il PSG infligge una batosta al Real (i parigini si impongono per 3 a 0), per Bayern e City invece nessun problema. Di seguito tutti i risultati di stasera, ed i relativi marcatori:

Atletico Madrid – Juventus 2 – 2

48′ Cuadrado, 65′ Matuidi, 70′ Savic, 90′ Herrera

Bayern Monaco – Stella Rossa 3 – 0

34′ Coman, 80′ Lewandowski, 91′ Muller

Din. Zagabria – Atalanta 4 – 0

10′ Leovac, 31′ 42′, 68′ Orsic

Bayern Leverkusen – Lok. Mosca 1 – 2

16′ Krychowiak, 25′ Howedes (autogol), 37′ Barinov

PSG – Real Madrid 3 – 0

14′, 33′ Di Maria, 91′ Meunier

Shaktar – Man. City 0 – 3

25′ Mahrez, 38′ Gundogan, 76′ Gabriel Jesus

