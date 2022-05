Champions League: il Napoli sarà in terza fascia, ma la storia insegna che non è importante

Il Napoli ha raggiunto l’obiettivo dichiarato a inizio stagione: giocare la prossima Champions League.

Quale potrebbe essere l’obiettivo del Napoli nella prossima Champions? Dove potrebbe arrivare?

Dipenderà molto dal calciomercato che si farà e, ovviamente, dall’esito del sorteggio dei gironi eliminatori in programma il prossimo 25 agosto.

Nel prossimo sorteggio il Napoli, per il ranking UEFA, è certo di essere inserito nella terza fascia.

Però non è ancora possibile stabilire quali potrebbero essere i potenziali avversari inseriti nelle altre tre fasce del sorteggio.

Infatti non sono ancora definite tutte le posizioni di classifica nei vari campionati, non si conoscono ancora le vincitrici della Champions e dell’Europa League in corso di svolgimento e poi perché c’è l’incognita che riguarda le squadre russe e quelle ucraine.

Detto questo la storia del Napoli in Champions insegna che la fascia di appartenenza non è garanzia di un girone facile o certezza di un gruppo proibitivo.

Il Napoli non è mai stato in prima fascia, destinata solo alla squadra campione d’Italia, ma è stato tanto in seconda quanto in terza e quarta fascia.

Addirittura quando è stato nella quarta ha avuto un girone più facile di quello avuto quando era in seconda. Così come è stato eliminato quando il sorteggio benevolo gli ha riservato un cammino agevole mentre si è qualificato quando le avversarie sembravano proibitive.

Vediamo ora come è andato il sorteggio nelle sei precedenti partecipazioni alla fase a gironi del Napoli in Champions League.

