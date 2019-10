Champions League: l’inter esce sconfitta, il Liverpool rischia la beffa

Terminano le partite di questa sera di Champions League; il Liverpool si fa rimontare e rischia la beffa, l’Inter esce sconfitta dopo una buona prova.

L’inter esce a testa alta dopo una buona prova contro il Barcellona in questa serata di Champions League, nonostante la sconfitta. Due gol di Suarez completano la rimonta per i blaugrana; rimonta, tra l’altro, quasi riuscita al Salisburgo in casa del Liverpool, che vince 4 a 3 e raggiunge il Napoli.

Di seguito risultati finali e marcatori:

Barcellona – Inter 2 – 1

3′ Martinez, 58′, 85′ Suarez

Lilla – Chelsea 1 – 2

22′ Abraham, 33′ Osimhen, 78′ Willian

Liverpool – Salisburgo 4 – 3

9′ Mane, 25′ Robertson, 36′, 69′ Salah, 39′ Hee-Chan, 56′ Minamino, 60′ Haland

RB Lipsia – Lione 0 – 2

11′ Depay, 65′ Terrier

Valencia – Ajax 0 – 3

8′ Ziyech, 34′ Promes, 67′ van de Beek

Zenit – Benfica 3 – 1

22′ Dzyuba, 70′ Dias (autogol), 78′ Azmoun, 85′ De Tomas

Comments

comments