Champions League, Juventus-Leverkusen: le formazioni ufficiali

Tra poco più di mezz’ora scenderà in campo la Juventus di Sarri contro il Bayer Leverkusen, seconda partita del girone di Champions League; di seguito le formazioni ufficiali.

Nel tridente di Sarri c’è spazio per Bernardeschi per questa serata di Champions League, che affiancherà Higuain e Cristiano Ronaldo. Ramsey, provato come trequartista nel 4-3-1-2, partirà dalla panchina; di seguito le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Volland; Alario

Comments

comments