Champions League: Juventus per la remuntada, domani tocca a Liverpool e Barcellona

Torna la Champions League con le ultime quattro gare di ritorno degli ottavi di finale.

Già ai quarti di finale i portoghesi del Porto (giustizieri della Roma), gli olandesi dell’Ajax (che hanno eliminato il Reeal Madrid), gli inglesi del Manchester United (che hanno ribaltato la sconfitta dell’andata con il PSG) e del Tottenham (che hanno avuto la meglio sul Borussia Dortmund).

Oggi in campo la Juventus che prova a ribaltare con l’Atletico Madrid lo 0-2 dell’andata e il Manchester City che deve difendere il gol di vantaggio conquistato in Germania in casa dello Schalke04.

Dopo i due 0-0 dell’andata domani in campo Bayern Monaco-Liverpool e Barcellona-Lione.

Questo il programma delle gare in programma oggi con calcio d’inizio alle ore 21:00:

Juventus (Italia)-Atletico Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)-Schalke04 (Germania).

