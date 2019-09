Champions League, la lista del Napoli di Ancelotti

Il portale online de La Gazzetta dello Sport ha anticipato le mosse di Ancelotti per quanto riguarda la lista della Champions League; di seguito le scelte dell’allenatore.

La Gazzetta dello Sport, con il suo portale online, ha anticipato le scelte di Ancelotti per quanto riguarda la lista di giocatori per la Champions League. Ad essere fuori è Tonelli con Hysaj inserito; come era prevedibile, tutti i nuovi acquisti sono inseriti nella lista.

Di seguito la lista completa:

Portieri – 1 Meret, 25 Ospina, 27 Karnezis

– 1 Meret, 25 Ospina, 27 Karnezis Difensori – 19 Maksimovic, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 13 Luperto

– 19 Maksimovic, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 2 Malcuit, 6 Mario Rui, 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 13 Luperto Centrocampisti – 5 Allan, 20 Zielinski, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 70 Gaetano, 12 Elmas

– 5 Allan, 20 Zielinski, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 70 Gaetano, 12 Elmas Attaccanti – 24 Insigne, 14 Mertens, 34 Younes, 11 Lozano, 9 Llorente, 99 Milik.

Il Napoli affronterà il Liverpool, il Genk ed il Salisburgo nei gironi della massima competizione europea.

