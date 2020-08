Champions League: Manchester City-Lione chiude i quarti di finale, la diretta TV

A Lisbona in Portogallo questa sera alle ore 21:00 (diretta TV sui canali Sky) si chiudono i quarti di finale della Champions League 2019-20, giocati tutti in campo neutro in gara unica a eliminazione diretta.

In campo gli inglesi del Manchester City che negli ottavi hanno eliminato il Real Madrid e i francesi del Lione che, sempre negli ottavi, hanno eliminato la Juventus.

La vincente in semifinale affronta il Bayern Monaco mercoledì 19 agosto alle ore 21:00 sempre a Lisbona in gara unica a eliminazione diretta. Il Bayern Monaco ha eliminato il Chelsea negli ottavi di finale e il Barcellona nei quarti con un clamoroso 8 a 2.

L’altra semifinale in programma martedì 18 agosto alle ore 21:00 sempre a Lisbona e sempre in gara unica ad eliminazione diretta, vede di fronte il PSG che ha eliminato nei quarti l’Atalanta e i tedeschi del Lipsia che invece nei quarti hanno eliminato l’Atletico Madrid.

